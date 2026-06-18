Axios: Трамп лично подписал копию соглашения с Ираном на ужине с Макроном

Президент США Дональд Трамп лично поставил подпись на копии соглашения с Ираном. Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид.

Церемония прошла во время ужина с французским лидером Эмманюэлем Макроном. Местом действия стал Версальский дворец.

По информации источника, снимок подписанного документа был незамедлительно отправлен в Иран. Также кадры получили страны, выступающие посредниками в переговорах.

Равид не раскрывает содержание бумаг и не поясняет, идёт ли речь о финальном варианте сделки или промежуточном меморандуме. Другие стороны процесса пока не давали официальных комментариев.

Ранее агентство Tasnim со ссылкой на представителя МИД Ирана сообщило о подписании меморандума в электронном виде. Планируемая встреча в Швейцарии 19 июня была отменена.

Согласно опубликованным данным о 14-пунктном меморандуме, США и Иран договорились о немедленном и окончательном прекращении военных действий на всех фронтах, включая Ливан, при этом США обязуются снять военно-морскую блокаду и восстановить судоходство в Ормузском проливе в течение 30 дней, а также вывести войска из прилегающих районов после финального соглашения. В обмен на обязательство Ирана никогда не разрабатывать ядерное оружие, США предоставляют масштабные экономические уступки: немедленную приостановку санкций на экспорт нефти и доступ к замороженным активам, с перспективой полной отмены всех санкций в будущем. Ключевые аспекты, включая судьбу обогащённого урана и детали снятия санкций, вынесены на 60-дневный переговорный период для заключения окончательного соглашения, которое планируется утвердить обязательной резолюцией СБ ООН.