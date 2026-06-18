МИД Ирана: Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о взаимопонимании

США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании в электронном виде. Об этом сообщает агенство Tasnim со ссылкой на представителя МИД Исламской Республики Эсмаила Багаи.

Таким образом, церемония, которая планировалась на 19 июня в Швейцарии, отменена. О подписании договора также сообщил журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на американских чиновников. По его словам, меморандум вступил в силу.

По данным СМИ, стороны зафиксировали намерение уважать территориальную целостность и суверенитет друг друга. Отдельно прописан пункт о невмешательстве во внутренние дела государств.

Американская сторона вместе с ближневосточными союзниками должна подготовить программу восстановления Исламской Республики. Нижняя планка финансирования установлена на уровне 300 миллиардов долларов.

Вашингтон берёт на себя обязательство отменить санкции против Тегерана. Точные сроки определят в финальном соглашении.

Иран, в свою очередь, гарантирует отказ от производства или закупки ядерных вооружений. Ситуацию с имеющимися материалами предстоит урегулировать под надзором МАГАТЭ.

Также среди договоренностей значится обязательство Тегерана не взимать плату за проход судов. Детали реализации этих пунктов раскроют позже.

Как сообщалось ранее, Вашингтон берёт на себя обязательство немедленно приступить к отмене морской блокады Ирана, полностью завершив эту процедуру в 30-дневный срок. Кроме того, после заключения итогового соглашения США в течение 30 дней выведут свои войска из зоны, граничащей с иранской территорией. Тегеран, со своей стороны, гарантирует приложить максимум усилий для обеспечения бесплатного и безопасного транзита торговых судов между Персидским и Оманским заливами в ближайшие 60 дней. Положения документа также охватывают процесс разминирования и ликвидации любых препятствий для возобновления навигации.

Напомним, 28 февраля Соединённые Штаты совместно с Израилем начали масштабную военную операцию против Ирана, в ходе которой в результате серии авиаударов по резиденции в Тегеране был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ на эти удары Иран нанёс ракетные и беспилотные удары по израильским городам и американским военным базам в регионе, что ознаменовало начало полномасштабного конфликта, который продлился несколько месяцев и привёл к многочисленным жертвам, включая гибель американских военнослужащих, а также к значительным потрясениям на мировых энергетических рынках.