Президент Пезешкиан подписал меморандум с США от имени Ирана

Президент Ирана Масуд Пезешкиан подписал меморандум с США о взаимопонимании между двумя странами. Об этом сообщает корреспондент NewsNation в Белом доме Келли Мейер.

Документ ранее был утверждён в электронном формате представителями обеих сторон. В воскресенье подписи под ним поставили вице-президент США Джей Ди Вэнс и председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф. Теперь документ подписан Пезешкианом, а также президентом США Дональдом Трампом.

Ранее Life.ru сообщал, что Дональд Трамп лично поставил подпись на копии соглашения с Ираном. Церемония прошла во время ужина с французским лидером Эмманюэлем Макроном в Версальском дворце. Снимок подписанного документа был незамедлительно отправлен в Иран. Также кадры получили страны, выступающие посредниками в переговорах.