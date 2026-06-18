Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 июня, 23:34

Президент Пезешкиан подписал меморандум с США от имени Ирана

Обложка © ТАСС / Zuma

Обложка © ТАСС / Zuma

Президент Ирана Масуд Пезешкиан подписал меморандум с США о взаимопонимании между двумя странами. Об этом сообщает корреспондент NewsNation в Белом доме Келли Мейер.

Документ ранее был утверждён в электронном формате представителями обеих сторон. В воскресенье подписи под ним поставили вице-президент США Джей Ди Вэнс и председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф. Теперь документ подписан Пезешкианом, а также президентом США Дональдом Трампом.

Война закончилась на бумаге: Что прописано в секретном меморандуме между США и Ираном
Война закончилась на бумаге: Что прописано в секретном меморандуме между США и Ираном

Ранее Life.ru сообщал, что Дональд Трамп лично поставил подпись на копии соглашения с Ираном. Церемония прошла во время ужина с французским лидером Эмманюэлем Макроном в Версальском дворце. Снимок подписанного документа был незамедлительно отправлен в Иран. Также кадры получили страны, выступающие посредниками в переговорах.

Всё о войне на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Война на Ближнем Востоке
  • Иран
  • США
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar