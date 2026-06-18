Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 июня, 15:48

«Не за что!»: Трамп похвалил себя за итоги войны с Ираном и заявил о «небывалом» уважении к США в мире

Трамп заявил, что Америка «сильна и безопасна» благодаря его стараниям по Ирану

Обложка © Gettyimages / Andrew Harnik

Обложка © Gettyimages / Andrew Harnik

Американский президент Дональд Трамп заявил, что считает Америку великой, и очень гордится итогами войны с Ираном, который теперь «не сможет получить ядерное оружие». Об этом политик сообщил в собственной социальной сети Truth Social, завершив пост фразой о том, что не просит благодарностей за свои дела.

«Нефть течёт, Иран никогда не сможет получить ядерное оружие (мир будет в безопасности), фондовые рынки бушуют, занятость на рекордных уровнях, а цены снижаются. Наша страна сильна, в безопасности и пользуется уважением как никогда раньше. Не за что!» — говорится в тексте.

WSJ: Трамп устал от требований Нетаньяху «‎что-то взорвать»
WSJ: Трамп устал от требований Нетаньяху «‎что-то взорвать»

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что подписал меморандум о взаимопонимании с Ираном. Американские и иранские СМИ сообщили, что стороны подписали договор в электронном формате. Таким образом встреча в Швейцарии, которая должна была пройти 19 июня, отменена.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar