«Не за что!»: Трамп похвалил себя за итоги войны с Ираном и заявил о «небывалом» уважении к США в мире

Американский президент Дональд Трамп заявил, что считает Америку великой, и очень гордится итогами войны с Ираном, который теперь «не сможет получить ядерное оружие». Об этом политик сообщил в собственной социальной сети Truth Social, завершив пост фразой о том, что не просит благодарностей за свои дела.

«Нефть течёт, Иран никогда не сможет получить ядерное оружие (мир будет в безопасности), фондовые рынки бушуют, занятость на рекордных уровнях, а цены снижаются. Наша страна сильна, в безопасности и пользуется уважением как никогда раньше. Не за что!» — говорится в тексте.

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что подписал меморандум о взаимопонимании с Ираном. Американские и иранские СМИ сообщили, что стороны подписали договор в электронном формате. Таким образом встреча в Швейцарии, которая должна была пройти 19 июня, отменена.