WSJ: Трамп устал от требований Нетаньяху «‎что-то взорвать»

По данным издания, напряжение между лидерами вылилось в резкие и недипломатичные высказывания со стороны главы Белого дома. Источники утверждают, что раздражение между коллегами усугубляется фундаментальными разногласиями в отношении войны с Ираном. США хотят мира и снятия блокады Ормузского пролива, а Израиль — продолжения давления на Тегеран. Трампу надоело, что Нетаньяху во время постоянных звонков объясняет, «почему нужно что-то взорвать». Официального комментария от Белого дома или канцелярии израильского премьера пока не поступало.