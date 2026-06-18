WSJ: Трамп устал от требований Нетаньяху «что-то взорвать»
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Американский президент Дональд Трамп устал от постоянных требований премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о новых бомбардировках. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
По данным издания, напряжение между лидерами вылилось в резкие и недипломатичные высказывания со стороны главы Белого дома. Источники утверждают, что раздражение между коллегами усугубляется фундаментальными разногласиями в отношении войны с Ираном. США хотят мира и снятия блокады Ормузского пролива, а Израиль — продолжения давления на Тегеран. Трампу надоело, что Нетаньяху во время постоянных звонков объясняет, «почему нужно что-то взорвать». Официального комментария от Белого дома или канцелярии израильского премьера пока не поступало.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху крайне негативно воспринял сделку Трампа с Ираном, считая её ошибкой и выступая за продолжение войны, и остаётся практически одиноким в этой позиции. Даже ОАЭ поддержали соглашение, что журналисты назвали очередным ударом по Израилю. Перед заключением сделки Трампу пришлось устроить жёсткий разнос Нетаньяху матом. Премьер Израиля позже назвал выволочку «семейными разногласиями».
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