Axios сообщил о недовольстве Нетаньяху сделкой Трампа с Ираном

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху крайне негативно воспринял соглашение, заключённое президентом США Дональдом Трампом с Ираном. Об этом сообщает Axios.

По данным издания, израильский лидер считает договорённости ошибкой и выступал за продолжение военной кампании.

«Нетаньяху остаётся практически одинок на международной арене в убеждении, что сделка является ошибкой и что война должна была продолжаться», — говорится в публикации.

Журналисты назвали соглашение «ещё одним ударом» со стороны незаменимого для Израиля союзника. При этом даже Объединённые Арабские Эмираты, ранее занимавшие жёсткую позицию в отношении Тегерана, поддержали договорённости.

Как утверждает Axios, Нетаньяху пока вынужден воздерживаться от публичной критики, чтобы не обострять отношения с американским президентом.

США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании в ночь на 18 июня. Церемония прошла во время ужина в Версале, куда Трампа пригласил президент Франции Эммануэль Макрон.