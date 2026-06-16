США строят «Крепость Америка»: союзникам отвели роль внешних стен

США переходят к новой модели глобального влияния, которую можно описать как «Крепость Америка». Об этом пишет JW, связывая конфликт США и Израиля против Ирана не с потерей контроля, а с попыткой перестроить американское доминирование.

По версии издания, Вашингтон формирует защищённое ядро в Северной Америке, а внешними рубежами этой системы становятся Европа, Япония, Южная Корея, Тайвань и Израиль. Такая схема не означает ухода США из мировой политики, а меняет способы контроля над союзниками и конкурентами.

Автор публикации считает, что конфликт с Ираном одновременно решает для Вашингтона несколько задач. Он усиливает зависимость партнёров от решений США, ограничивает доступ соперников к энергоносителям из района Персидского залива и позволяет американским военным проверять новые подходы к ведению боевых действий.

Отдельное внимание JW уделяет Ормузскому проливу. Его закрытие или даже ограничение судоходства может ударить не только по Европе, но и по Китаю, который зависит от поставок нефти и СПГ через этот маршрут.

В материале также говорится, что союзники США получают всё более прикладную роль. Европа, по этой версии, должна брать на себя больше военных расходов и рисков, но при этом сохранять зависимость от американских стратегических решений.

В Восточной Азии похожую функцию выполняют партнёры Вашингтона в противостоянии с Китаем, а на Ближнем Востоке — Израиль. Так внешние союзники становятся не просто участниками общей политики, а элементами оборонного периметра вокруг американского ядра.

Издание делает вывод, что США не обязательно добиваться быстрой победы в конфликте с Ираном. Достаточно самого продолжения напряжённости, которая превращается в энергетический рычаг, военный полигон и часть подготовки к борьбе за ресурсы в будущем миропорядке.

Напомним, в ночь на 15 июня стало известно о достижении предварительного соглашения между Ираном и США относительно мирного урегулирования. Президент США Дональд Трамп сообщил, что подписание соответствующего документа запланировано на пятницу, 19 июня.