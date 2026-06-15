Договорённости по сделке между Ираном и Соединёнными Штатами уже достигнуты. По его мнению, если президент США Дональд Трамп не отступит от достигнутых соглашений, это станет настоящим триумфом персидской дипломатии. Об этом в своём материале заявил учредитель «Царьграда» Константин Малофеев.

Однако, как подчеркнул Малофеев, в первую очередь эта победа была одержана не за переговорным столом, а на поле боя, поскольку Тегеран продемонстрировал решимость и не побоялся наносить удары по американским военным базам, расположенным на территории третьих стран.

По его словам, условия перемирия, опубликованные иранской стороной, выглядят как капитуляция США и Израиля. Иран получил всё, чего требовал: прекращение огня (включая Ливан), вывод американских войск с боевых позиций, снятие санкций, разморозку активов и 300 миллиардов долларов инвестиций на восстановление. В обмен — всего лишь на отказ от ядерного оружия, которого у Тегерана до войны и не было, и на разблокировку Ормузского пролива.

«Но победа одержана прежде всего на поле боя. Потому что Иран не побоялся бить по базам США в третьих странах. Трамп не зря назвал удары Ирана по Бахрейну, Катару и ОАЭ "самым большим сюрпризом". Оказалось, что союзнические отношения с США – это не безопасность, а риск. Гегемон даже не попытался защитить "основных союзников вне НАТО". Всё, что может, – прекратить войну», — сказал Малофеев.

Он добавил, что Иран показал всему миру, как нужно воевать в современном мире — без границ, без страха и с безграничной верой в свою правоту и победу.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил об открытии Ормузского пролива для судоходства. Он отметил, что суда, многие из которых перевозят нефть, уже начинают движение к выходу из пролива. По словам американского лидера, они следуют по южному маршруту, который он охарактеризовал как совершенно безопасный, надёжный и чистый. Кроме того, Трамп добавил, что для судов доступны и другие пути.