Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 июня, 17:24

Вэнс анонсировал подписание меморандума с Ираном в Швейцарии на выходных

Джей Ди Вэнс. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Phil Mistry

Джей Ди Вэнс. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Phil Mistry

Торжественная церемония подписания меморандума о взаимопонимании между США и Ираном состоится в Швейцарии, скорее всего, в ближайшие выходные. Об этом на пресс-конференции в Белом доме заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Наш план заключается в том, чтобы ехать в Швейцарию. Не знаю, когда именно. Подозреваю, что в эти выходные, но не уверен», — сказал он.

Журналисты поинтересовались, возможно ли проведение церемонии уже в пятницу, 19 июня. Вэнс ответил, что это зависит от иранской стороны, которая должна прибыть в Швейцарию. По его словам, этот вопрос сейчас решается, и он предполагает, что подписание состоится в ближайшие выходные.

«Не за что!»: Трамп похвалил себя за итоги войны с Ираном и заявил о «небывалом» уважении к США в мире
«Не за что!»: Трамп похвалил себя за итоги войны с Ираном и заявил о «небывалом» уважении к США в мире

Ранее Вэнс на пресс-конференции в Белом доме заявил, что двухмесячный период согласования окончательных договорённостей между Ираном и США официально начался. Комментируя подписание меморандума о взаимопонимании, он подчеркнул, что 60-дневный период стартовал сегодня. По его словам, речь идёт о попытке зафиксировать рамки будущих соглашений и перевести диалог в практическую фазу с чёткими сроками.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Джей Ди Вэнс
  • США
  • Война на Ближнем Востоке
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar