Bild: Иран закрыл Ормузский пролив и приостановил переговоры с США

Иран снова закрыл Ормузский пролив и приостановил переговоры с США, причиной стали удары Израиля по Ливану, об этом пишет Bild, ссылаясь на иранские СМИ.

По данным журналистов, уже прозвучали предупредительные выстрелы, а КСИР по радио призвал суда не приближаться к проливу. Подтверждений этой информации пока нет.



Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что утвердил меморандум о взаимопонимании с Ираном. Американские и иранские СМИ сообщили, что стороны подписали договор в электронном формате. В рамках меморандума Тегеран в течение 60 дней не должен был взимать плату с судов за проход через Ормузский пролив.