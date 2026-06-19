Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 июня, 12:35

Bild: Иран закрыл Ормузский пролив и приостановил переговоры с США

Обложка © ТАСС / АР

Обложка © ТАСС / АР

Иран снова закрыл Ормузский пролив и приостановил переговоры с США, причиной стали удары Израиля по Ливану, об этом пишет Bild, ссылаясь на иранские СМИ.

По данным журналистов, уже прозвучали предупредительные выстрелы, а КСИР по радио призвал суда не приближаться к проливу. Подтверждений этой информации пока нет.

«Не за что!»: Трамп похвалил себя за итоги войны с Ираном и заявил о «небывалом» уважении к США в мире
«Не за что!»: Трамп похвалил себя за итоги войны с Ираном и заявил о «небывалом» уважении к США в мире

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что утвердил меморандум о взаимопонимании с Ираном. Американские и иранские СМИ сообщили, что стороны подписали договор в электронном формате. В рамках меморандума Тегеран в течение 60 дней не должен был взимать плату с судов за проход через Ормузский пролив.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Война на Ближнем Востоке
  • Иран
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar