Reuters: Израиль и «Хезболла» договорились о перемирии

Израиль и ливанская группировка «Хезболла» достигли соглашения о перемирии, которое должно вступить в силу в ближайшее время. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя США. По словам источника, переговорщики из США и Катара выработали соглашение при содействии Ирана.