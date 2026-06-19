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19 июня, 13:26

Reuters: Израиль и «Хезболла» договорились о перемирии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mohammad Bash

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mohammad Bash

Израиль и ливанская группировка «Хезболла» достигли соглашения о перемирии, которое должно вступить в силу в ближайшее время. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя США. По словам источника, переговорщики из США и Катара выработали соглашение при содействии Ирана.

«Насколько мы понимаем, после перестрелки, произошедшей ранее сегодня, Израиль и «Хезболла» в настоящее время соблюдают перемирие», — сказал собеседник агентства.

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Напомним, в начале июня Израиль и Ливан при посредничестве США договорились о прекращении огня, но перемирие зависит от выполнения условий на земле: «Хезболла» должна прекратить обстрелы и вывести вооружённые отряды из районов к югу от реки Литани. Только в таком случае режим прекращения огня заработает.

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Александра Мышляева
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