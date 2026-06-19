Ливанский вопрос сорвал поездку: СМИ узнали причину отсрочки визита Вэнса в Швейцарию

Визит вице-президента США Джей Ди Вэнса в Швейцарию для участия в церемонии подписания меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном отложен. Как сообщил корреспондент американского портала Axios и 12-го канала израильского телевидения Барак Равид, причиной могла стать позиция Ирана по Ливану.

Представитель Вэнса заявил, что вице-президент не планирует отправляться в Швейцарию в четверг вечером для участия в церемонии и начала переговоров по техническим вопросам. Официальная причина переноса не называлась.

Однако, по данным Равида, ссылающегося на источник в администрации США, задержка может быть связана с требованиями иранской стороны.

«Одной из причин отсрочки могли быть требования иранцев относительно ситуации в Ливане», – написал журналист в соцсети X.

Тегеран уже дал понять, что будет расценивать любое новое нападение Израиля на Ливан как нарушение положений готовящегося меморандума о взаимопонимании с США. Таким образом, иранская сторона фактически увязала подписание соглашения с ситуацией в Ливане, что и могло повлиять на сроки церемонии.

Сам Вэнс сообщил, что подписание меморандума, скорее всего, состоится в выходные, отметив, что это в основном зависит от иранской стороны. Официального подтверждения новой даты церемонии пока не поступало.

Ранее Life.ru писал, что Пентагон направил в Конгресс запрос о срочном дополнительном финансировании в размере 80 млрд долларов в связи с военной операцией против Ирана и другими расходами. Первый заместитель военного министра США Стивен Файнберг проинформировал законодателей, что денежные средства могут закончиться уже этим летом. В противном случае американские военные могут быть вынуждены сократить ряд программ, включая учения.