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Регион
19 июня, 02:06

Джей Ди Вэнс пока не летит в Швейцарию на подписание договора США с Ираном

Джей Ди Вэнс. Обложка © Flickr / The White House / Julian Casciano

Джей Ди Вэнс. Обложка © Flickr / The White House / Julian Casciano

Вице-президент США Джей Ди Вэнс не собирается вечером в четверг вылетать в Швейцарию, где запланирована церемония подписания меморандума о соглашении между Соединёнными Штатами и Ираном. Эту информацию подтвердил представитель пресс-службы Белого дома в общении с журналистами.

«В настоящий момент вице-президент не планирует вылетать сегодня вечером», — указала пресс-служба Вэнса.

Представитель администрации добавил, что стороны надеются начать обсуждение технических вопросов как можно скорее.

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Ранее Джей Ди Вэнс заявлял, что торжественная церемония подписания документа пройдет в Швейцарии, вероятнее всего, в ближайшие выходные. Также он отмечал, что двухмесячный период согласования итоговых договорённостей между Ираном и США уже официально начался.

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Лия Мурадьян
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