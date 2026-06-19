Джей Ди Вэнс пока не летит в Швейцарию на подписание договора США с Ираном
Джей Ди Вэнс. Обложка © Flickr / The White House / Julian Casciano
Вице-президент США Джей Ди Вэнс не собирается вечером в четверг вылетать в Швейцарию, где запланирована церемония подписания меморандума о соглашении между Соединёнными Штатами и Ираном. Эту информацию подтвердил представитель пресс-службы Белого дома в общении с журналистами.
«В настоящий момент вице-президент не планирует вылетать сегодня вечером», — указала пресс-служба Вэнса.
Представитель администрации добавил, что стороны надеются начать обсуждение технических вопросов как можно скорее.
Ранее Джей Ди Вэнс заявлял, что торжественная церемония подписания документа пройдет в Швейцарии, вероятнее всего, в ближайшие выходные. Также он отмечал, что двухмесячный период согласования итоговых договорённостей между Ираном и США уже официально начался.
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