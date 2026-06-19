Джей Ди Вэнс пока не летит в Швейцарию на подписание договора США с Ираном

Вице-президент США Джей Ди Вэнс не собирается вечером в четверг вылетать в Швейцарию, где запланирована церемония подписания меморандума о соглашении между Соединёнными Штатами и Ираном. Эту информацию подтвердил представитель пресс-службы Белого дома в общении с журналистами.