Хаменеи дал согласие на подписание меморандума с США, несмотря на сомнения

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи официально подтвердил решение разрешить заключение меморандума с Соединёнными Штатами. Эту информацию он озвучил в специальном послании, которое опубликовала его пресс-служба. Документ посвящён предстоящей сделке с Вашингтоном.

«Несмотря на то, что я придерживался иного мнения, уважаемый президент Ирана в качестве председателя Высшего совета национальной безопасности, как и другие лица, взяли на себя ответственность и дали мне обещание защищать права Ирана и фронта сопротивления, в связи с чем дал разрешение [на заключение меморандума]», — говорится в послании.