Хаменеи дал согласие на подписание меморандума с США, несмотря на сомнения
Моджатаба Хаменеи. Обложка © wikimedia.org
Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи официально подтвердил решение разрешить заключение меморандума с Соединёнными Штатами. Эту информацию он озвучил в специальном послании, которое опубликовала его пресс-служба. Документ посвящён предстоящей сделке с Вашингтоном.
«Несмотря на то, что я придерживался иного мнения, уважаемый президент Ирана в качестве председателя Высшего совета национальной безопасности, как и другие лица, взяли на себя ответственность и дали мне обещание защищать права Ирана и фронта сопротивления, в связи с чем дал разрешение [на заключение меморандума]», — говорится в послании.
Хаменеи добавил важное условие. Если американская сторона начнёт выдвигать чрезмерные требования, президент Пезешкиан не станет их принимать.
Напомним, иранские власти решили не взимать плату с судов, проходящих через Ормузский пролив в течение 60 дней. Решение приняли в рамках реализации Исламабадского меморандума о взаимопонимании, сообщил Высший совет национальной безопасности страны. Перед этим вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что торжественная церемония подписания меморандума о взаимопонимании между США и Ираном состоится в Швейцарии, скорее всего, в ближайшие выходные. Также Вэнс отметил, что двухмесячный период согласования итоговых договорённостей между Ираном и США стартовал официально.
Хроника и главные события на Ближнем Востоке — в разделе Life.ru.