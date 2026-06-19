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19 июня, 03:56

Пентагон запросил 80 млрд долларов на покрытие расходов после операции в Иране

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Artem Onoprienko

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Artem Onoprienko

Военное министерство США направило в Конгресс запрос о срочном дополнительном финансировании в размере 80 млрд долларов. Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, средства необходимы в связи с военной операцией против Ирана и другими расходами Пентагона.

По данным издания, на этой неделе первый заместитель военного министра США Стивен Файнберг провёл телефонные беседы с американскими законодателями. Он проинформировал их о критической ситуации с финансированием ведомства.

Источники WSJ отметили о предупреждении руководства Пентагона: денежные средства могут закончиться уже этим летом, если Конгресс не утвердит дополнительное финансирование. В противном случае американские военные могут быть вынуждены пойти на сокращение ряда программ, включая учения. В издании подчеркнули, что это может серьёзно ударить по боеготовности армии США.

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Ранее Life.ru писал, что президент США Дональд Трамп потребовал от Конгресса срочно принять закон о дополнительном выделении Пентагону 350 млрд долларов для выхода на общий военный бюджет Штатов в 1,5 трлн долларов. Средства, по данным экспертов, пойдут на модернизацию ПВО и наращивание выпуска самолётов.

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Юния Ларсон
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