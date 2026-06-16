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16 июня, 16:37

Белый дом назвал фейком новости о возможной отставке глав Пентагона и ЦРУ

Пит Хегсет и Джон Рэтклифф. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff, ТАСС / EPA / SHAWN THEW

Пит Хегсет и Джон Рэтклифф. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff, ТАСС / EPA / SHAWN THEW

Первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли опровергла появившуюся в сети информацию о том, что президент Дональд Трамп якобы рассматривает возможность увольнения министра обороны Пита Хегсета и директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джона Рэтклиффа. Поводом для этих слухов, как сообщалось, стало их несогласие с подписанием сделки с Ираном.

Келли, комментируя ситуацию в социальной сети X, репостнула сообщение пользователя под ником ZakenDanny91125. В своём комментарии она выразила недоумение по поводу источника информации, заявив: «Я никогда не слышала об этом «репортёре» @ZakenDanny91125, пока он не начал систематически распространять фейковые новости, не обращаясь в Белый дом за комментариями. Чтобы было ясно: этот клоун понятия не имеет, о чём он говорит, а его «источники» — это, пожалуй, голоса в его голове».

Трамп заявил, что сделка с Ираном запрещает Тегерану иметь ядерное оружие
Трамп заявил, что сделка с Ираном запрещает Тегерану иметь ядерное оружие

Ранее обозреватель газеты Israel Hayom Дэнни Закен заявил, что Трамп рассматривает возможность увольнения нескольких высокопоставленных чиновников своей администрации. Причиной такого решения может стать их критика в адрес сделки с Ираном. В числе потенциальных уволенных называются глава Пентагона и директор ЦРУ. По информации Закена, ссылающегося на собственные американские источники, государственный секретарь Марко Рубио, напротив, находится в более безопасном положении. Автор статьи утверждает, что Рубио «обладает иммунитетом», поскольку он «проявляет значительную осторожность и не критикует соглашение», а также «пользуется значительной популярностью».

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Наталья Демьянова
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