Трамп может уволить Хегсета и главу ЦРУ за сопротивление сделке с Ираном
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Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность увольнения ряда высокопоставленных чиновников, которые выступали против соглашения с Ираном. Как пишет израильская газета Israel Hayom со ссылкой на американские источники, под ударом могут оказаться глава Пентагона Пит Хегсет и директор ЦРУ Джон Рэтклифф.
По словам собеседника издания, противники сделки с Тегераном могут «поплатиться» за свою позицию. В публикации утверждается, что Трамп недоволен теми, кто мешал продвижению договорённостей, и теперь в администрации может начаться кадровая чистка.
При этом госсекретарь США Марко Рубио, как отмечает Israel Hayom, пока находится в более безопасном положении. Газета пишет, что он осторожно высказывался по теме соглашения, избегал прямой критики и сохраняет заметную политическую популярность.
Иран и США в ночь на 15 июня подтвердили завершение работы над меморандумом, который планируют подписать 19 июня в Швейцарии. Иранская сторона заявляла, что документ предполагает прекращение военных действий на всех фронтах, включая Ливан.
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