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Регион
16 июня, 15:37

Трамп может уволить Хегсета и главу ЦРУ за сопротивление сделке с Ираном

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность увольнения ряда высокопоставленных чиновников, которые выступали против соглашения с Ираном. Как пишет израильская газета Israel Hayom со ссылкой на американские источники, под ударом могут оказаться глава Пентагона Пит Хегсет и директор ЦРУ Джон Рэтклифф.

По словам собеседника издания, противники сделки с Тегераном могут «поплатиться» за свою позицию. В публикации утверждается, что Трамп недоволен теми, кто мешал продвижению договорённостей, и теперь в администрации может начаться кадровая чистка.

При этом госсекретарь США Марко Рубио, как отмечает Israel Hayom, пока находится в более безопасном положении. Газета пишет, что он осторожно высказывался по теме соглашения, избегал прямой критики и сохраняет заметную политическую популярность.

Новая война или контроль: Трамп намерен сделать США «хранителями Ближнего Востока»
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Иран и США в ночь на 15 июня подтвердили завершение работы над меморандумом, который планируют подписать 19 июня в Швейцарии. Иранская сторона заявляла, что документ предполагает прекращение военных действий на всех фронтах, включая Ливан.

Ранее Life.ru разбирал, что может означать сделка США и Ирана в 2026 году. На каких условиях может быть достигнут мир, как сделка повлияет на снятие санкций, цены на нефть, позицию России и общий баланс сил на Ближнем Востоке. Отдельный вопрос — смогут ли стороны действительно остановить боевые действия или противники соглашения попытаются сорвать процесс. Об этом — в нашем большом материале.

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Николь Вербер
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