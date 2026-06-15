Новая война или контроль: Трамп намерен сделать США «хранителями Ближнего Востока»

Президент США Дональд Трамп озвучил альтернативный сценарий развития событий. Он допустил, что Вашингтон возьмет на себя функции «хранителями Ближнего Востока». В обмен на такую роль Америка потребует 20% от доходов всего региона. Американский лидер высказал эту мысль в интервью газете The New York Times.

«Если Ирану не удастся достичь окончательного соглашения с США, я возобновлю военные атаки или сделаю Штаты «хранителями Ближнего Востока» в обмен на 20% доходов региона», — заявил Трамп.

Помощники главы Белого дома рассчитывают на продолжение диалога. Они ожидают, что новый этап переговоров по иранской ядерной программе стартует в пятницу в Швейцарии.