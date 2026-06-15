Трамп оценил роль Путина и Си Цзиньпина в урегулировании конфликта с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин сыграли значимую роль в содействии урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает The New York Times.

Трамп подчеркнул важность участия Москвы и Пекина в дипломатическом процессе, направленном на достижение договорённостей с Ираном и стабилизацию ситуации в регионе.

При этом премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху американский президент раскритиковал, отметив, что его действия едва не сорвали достижение соглашения.

«Он очень сложный парень», — сказал Трамп, добавив, что израильский премьер должен быть благодарен Вашингтону за сделку, потому что если бы у Ирана было ядерное оружие, Израиля бы не стало через два часа.