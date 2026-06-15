Вэнс: Сделка США с Ираном изменит Ближний Восток на 50 лет вперёд
Джей Ди Вэнс. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Consolidated News Photos
Соглашение между США и Ираном способно кардинально изменить обстановку на всём Ближнем Востоке. Эффект от этой договорённости будет ощущаться в течение следующих пятидесяти лет. Такое мнение высказал вице-президент Штатов Джей Ди Вэнс.
«В том случае если иранцы будут соблюдать условия этой сделки, это коренным образом изменит Ближний Восток на ближайшие 50 лет», — сказал вице-президент телеканалу Fox News.
Политик уверен, что документ положит конец военным действиям. Стабилизация региона сделает его привлекательным для инвестиций. Вэнс добавил, что это принесёт процветание и снизит цены на энергоносители для американцев.
«Я думаю, что это большой момент для США. <...> Это очень большая победа», — сказал Вэнс.
Вице-президент отметил важный пункт договора. Сделка исключает возможность появления у Ирана ядерного оружия. По его словам, это условие является неотъемлемой частью соглашения.
Перед этим президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не намерен в ближайшее время спешить с вопросом изъятия у Ирана запасов ядерного топлива. Американский лидер отметил, что этот вопрос не является срочным и будет рассматриваться позже. Официальная церемония подписания соглашения между США и Ираном состоится 19 июня в Швейцарии.
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