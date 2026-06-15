В Иране подтвердили соглашение с США и конец морской блокады с 15 июня

Дипломатический прорыв между Тегераном и Вашингтоном получил официальное подтверждение от Исламской Ремпублики. Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади подтвердил достижение договорённости с Соединёнными Штатами.

«Текст меморандума о взаимопонимании завершён, и официальное подписание состоится в пятницу в Швейцарии», — заявил Гарибабади.

Иранский дипломат озвучил ключевые условия сделки. С 15 июня США прекращают морскую блокаду Ирана. Также стороны договариваются о немедленном и постоянном прекращении военных действий на всех направлениях. Это касается и операций в Ливане.

До этого президент США Дональд Трамп лично подтвердил информацию о заключении мирного соглашения между Вашингтоном и Тегераном. Трамп раскрыл конкретные практические шаги в рамках достигнутых договорённостей. В первую очередь речь идёт о разблокировке Ормузского пролива.