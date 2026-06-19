Трамп заявил, что США не потребуется возобновлять удары по Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтону не придётся возобновлять военные действия против Ирана. По его мнению, стороны смогут урегулировать спорные вопросы в ходе переговоров в течение 60 дней.

Выступая на авиабазе Эндрюс под Вашингтоном, он отметил, что в случае отсутствия прогресса США готовы принять меры, однако выразил уверенность, что до этого не дойдёт.