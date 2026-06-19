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19 июня, 20:47

Трамп заявил, что США не потребуется возобновлять удары по Ирану

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтону не придётся возобновлять военные действия против Ирана. По его мнению, стороны смогут урегулировать спорные вопросы в ходе переговоров в течение 60 дней.

Выступая на авиабазе Эндрюс под Вашингтоном, он отметил, что в случае отсутствия прогресса США готовы принять меры, однако выразил уверенность, что до этого не дойдёт.

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Напомним, ранее Иран снова закрыл Ормузский пролив и приостановил переговоры с США. Причиной стали удары Израиля по Ливану. Ещё накануне, 18 июня, планировалась встреча Тегерана и Вашингтона на высшем уровне. Швейцарский МИД подтверждал, что на Бюргенштоке должны были собраться представители США, Ирана, а также посредники из Пакистана и Катара. Однако в ночь на 19 июня в Белом доме объявили об отмене поездки вице-президента Джей Ди Вэнса в Швейцарию. В итоге встреча не состоялась. Подробности о переносе или новой дате переговоров пока не сообщаются.

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Артём Гапоненко
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