Вэнс вылетел в Швейцарию на переговоры с Ираном

Вице-президент США Джей Ди Вэнс отправился в Швейцарию для участия в переговорах с иранской делегацией. Как сообщил в соцсети X его помощник Люк Шредер, Вэнс вылетел из Вашингтона.

«Вице-президент Джей Ди Вэнс вылетел из Вашингтона в Швейцарию», – написал Шредер.

Перед вылетом с военной базы Эндрюс под Вашингтоном Вэнс подтвердил журналистам, что планирует провести в Швейцарии несколько дней для запуска переговорного процесса. По его словам, цель визита – надлежащим образом начать взаимодействие с иранской стороной.

«У нас будет пара дней на переговоры, чтобы попытаться надлежащим образом начать этот процесс. Я смогу быть там один или два дня», – заявил Вэнс.

Ранее Life.ru писал, что президент США Дональд Трамп пригрозил ввести плату за проход судов через Ормузский пролив в случае срыва сделки с Ираном. По его словам, в течение 60-дневного прекращения огня сбор взиматься не будет, но если договорённости с Тегераном не будут достигнуты, Вашингтон может начать взимать плату за «услуги в сфере безопасности», оказанные странам Ближнего Востока.