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21 июня, 03:07

Axios: США разморозят активы Ирана в ответ на визит ООН на ядерные объекты

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SkazovD

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SkazovD

Делегация США после первого раунда переговоров рассчитывает, что Иран пригласит инспекторов ООН на свои ядерные объекты. Речь идёт о территориях, которые ранее подвергались бомбардировкам со стороны США и Израиля, сообщает Axios со ссылкой на источники.

«США хотели бы, чтобы по итогам первого раунда переговоров Иран пригласил инспекторов ООН посетить свои ядерные объекты, которые были подвергнуты бомбардировкам со стороны США и Израиля», — говорится в сообщении портала.

По опубликованным сведениям, в этом случае Вашингтон готов разморозить часть иранских активов — в том числе 6 миллиардов долларов, размещённых в Катаре — и направить эти средства на гуманитарные нужды.

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Иранская делегация во главе со спикером парламента Мохаммадом Багером Галибафом уже прибыла в Цюрих для встреч с американской стороной. Вице‑президент США Джей Ди Вэнс перед вылетом в Швейцарию обозначил ключевые темы переговоров — ядерную программу Тегерана и перемирие в Ливане.

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Лия Мурадьян
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