Axios: США разморозят активы Ирана в ответ на визит ООН на ядерные объекты

Делегация США после первого раунда переговоров рассчитывает, что Иран пригласит инспекторов ООН на свои ядерные объекты. Речь идёт о территориях, которые ранее подвергались бомбардировкам со стороны США и Израиля, сообщает Axios со ссылкой на источники.

«США хотели бы, чтобы по итогам первого раунда переговоров Иран пригласил инспекторов ООН посетить свои ядерные объекты, которые были подвергнуты бомбардировкам со стороны США и Израиля», — говорится в сообщении портала.

По опубликованным сведениям, в этом случае Вашингтон готов разморозить часть иранских активов — в том числе 6 миллиардов долларов, размещённых в Катаре — и направить эти средства на гуманитарные нужды.