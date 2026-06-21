Иран ввёл 60-дневный мораторий на пошлины в Ормузском проливе

Пакистанский министр иностранных дел Исхак Дар сделал заявление касательно ситуации в Ормузском проливе. По его словам, в ближайшие 60 дней транзитные пошлины для кораблей, следующих через эту артерию, взиматься не будут.

В интервью саудовскому телеканалу Al Arabiya глава внешнеполитического ведомства Пакистана уточнил, что режим судоходства должен вернуться к параметрам, действовавшим до начала конфликта. Он также сообщил, что Пекин выступает за свободное движение судов в обе стороны без каких-либо дополнительных сборов.

Напомним, ранее катарский МИД уже анонсировал начало консультаций между иранской и американской сторонами, которые проходят в Швейцарии. В этом процессе посредническую роль взяли на себя представители Катара и Пакистана. Сейчас участники диалога сформировали рабочие группы, которые займутся выработкой финального соглашения.