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21 июня, 13:11

Иран ввёл 60-дневный мораторий на пошлины в Ормузском проливе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sven Hansche

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sven Hansche

Пакистанский министр иностранных дел Исхак Дар сделал заявление касательно ситуации в Ормузском проливе. По его словам, в ближайшие 60 дней транзитные пошлины для кораблей, следующих через эту артерию, взиматься не будут.

В интервью саудовскому телеканалу Al Arabiya глава внешнеполитического ведомства Пакистана уточнил, что режим судоходства должен вернуться к параметрам, действовавшим до начала конфликта. Он также сообщил, что Пекин выступает за свободное движение судов в обе стороны без каких-либо дополнительных сборов.

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Напомним, ранее катарский МИД уже анонсировал начало консультаций между иранской и американской сторонами, которые проходят в Швейцарии. В этом процессе посредническую роль взяли на себя представители Катара и Пакистана. Сейчас участники диалога сформировали рабочие группы, которые займутся выработкой финального соглашения.

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Дарья Денисова
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