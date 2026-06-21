Первый контейнеровоз прибыл в Иран после снятия блокады США
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Иранский порт Шахид Раджаи, расположенный в городе Бендер-Аббас на юге страны, принял первый контейнеровоз после отмены американских санкций. Как передаёт иранская государственная телерадиокомпания, разгрузка судна уже началась.
Основная часть груза представлена запасными частями для автомобильной техники.
Ранее были раскрыты ключевые пункты сделки США с Ираном по урану и проливу. Так, предполагается, что запасы обогащённого урана в Иране уничтожат на месте, а МАГАТЭ будет следить за этим. Тегеран открывает Ормузский пролив — никаких больше атак и сборов. Блокаду постепенно снимают, Ирану снова разрешают продавать нефть. Однако накануне, 19 июня, стало известно, что иранские власти снова закрыли пролив и приостановили переговоры с США, причиной стали удары Израиля по Ливану.
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