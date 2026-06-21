Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 июня, 10:08

Первый контейнеровоз прибыл в Иран после снятия блокады США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sven Hansche

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sven Hansche

Иранский порт Шахид Раджаи, расположенный в городе Бендер-Аббас на юге страны, принял первый контейнеровоз после отмены американских санкций. Как передаёт иранская государственная телерадиокомпания, разгрузка судна уже началась.

Основная часть груза представлена запасными частями для автомобильной техники.

CENTCOM: Через Ормузский пролив за сутки прошли 55 судов
CENTCOM: Через Ормузский пролив за сутки прошли 55 судов

Ранее были раскрыты ключевые пункты сделки США с Ираном по урану и проливу. Так, предполагается, что запасы обогащённого урана в Иране уничтожат на месте, а МАГАТЭ будет следить за этим. Тегеран открывает Ормузский пролив — никаких больше атак и сборов. Блокаду постепенно снимают, Ирану снова разрешают продавать нефть. Однако накануне, 19 июня, стало известно, что иранские власти снова закрыли пролив и приостановили переговоры с США, причиной стали удары Израиля по Ливану.

Всё о войне на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Иран
  • США
  • Война на Ближнем Востоке
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar