CENTCOM: Через Ормузский пролив за сутки прошли 55 судов
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За 24 часа через Ормузский пролив прошло 55 коммерческих судов. Об этом 20 июня сообщили в Центральном командовании Вооружённых сил США (CENTCOM).
По данным американской стороны, перевозки включали крупные объёмы грузов. В мировые цепочки поставок поступило более 17 млн баррелей нефти.
Военные США заявили, что продолжают обеспечивать поддержку свободного судоходства в районе стратегического маршрута. Отдельно подчёркивается стабильность прохождения судов.
Ранее Иран объявил о решении вновь закрыть Ормузский пролив. Причиной названы продолжающиеся удары Израиля по территории Ливана. В Тегеране также предупредили о возможных дополнительных шагах, если действия противника не прекратятся и договорённости не будут соблюдены.
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