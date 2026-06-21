CENTCOM: Через Ормузский пролив за сутки прошли 55 судов

За 24 часа через Ормузский пролив прошло 55 коммерческих судов. Об этом 20 июня сообщили в Центральном командовании Вооружённых сил США (CENTCOM).

По данным американской стороны, перевозки включали крупные объёмы грузов. В мировые цепочки поставок поступило более 17 млн баррелей нефти.

Военные США заявили, что продолжают обеспечивать поддержку свободного судоходства в районе стратегического маршрута. Отдельно подчёркивается стабильность прохождения судов.

Ранее Иран объявил о решении вновь закрыть Ормузский пролив. Причиной названы продолжающиеся удары Израиля по территории Ливана. В Тегеране также предупредили о возможных дополнительных шагах, если действия противника не прекратятся и договорённости не будут соблюдены.