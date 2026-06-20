Медведев предупредил о применении «персидского ядерного оружия»

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Ормузский пролив, по его оценке, фактически превратился в «персидское ядерное оружие» и может быть использован в дальнейшем. Об этом он написал в своём канале в «Максе».

По его словам, ситуация на Ближнем Востоке после предполагаемой «сделки» США и Ирана остаётся крайне нестабильной, а участники конфликта не достигли устойчивого баланса интересов.

«Так что мира ждать опрометчиво, а Ормузский пролив реально превратился в персидский nuke, о чём я написал ещё 8 апреля. И его будут использовать…», — заявил Медведев.

Он также отметил, что региональные противоречия, по его мнению, могут привести к новым эскалациям и провокациям, а достигнутые договорённости остаются хрупкими

Ранее в Белом доме объявили об отмене поездки вице-президента Джей Ди Вэнса в Швейцарию для переговоров с Ираном. А Израиль всю ночь наносил удары по Ливану, утверждая, что речь идёт якобы об объектах «Хезболлы». Погибли по меньшей мере 24 человека. В итоге переговоры так и не состоялись, а иранская сторона выставила ультиматум по открытию Ормузского пролива — вывести израильские войска из Ливана.