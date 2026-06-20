Иран вновь закрыл Ормузский пролив из-за нарушения мирной сделки

Ранее были раскрыты ключевые пункты сделки США с Ираном по урану и проливу. Так, предполагается, что запасы обогащённого урана в Иране уничтожат на месте, а МАГАТЭ будет следить за этим. Тегеран открывает Ормузский пролив — никаких больше атак и сборов. Блокаду постепенно снимают, Ирану снова разрешают продавать нефть. Однако накануне, 19 июня, стало известно, что иранские власти снова закрыли пролив и приостановили переговоры с США, причиной стали удары Израиля по Ливану.