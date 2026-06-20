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Регион
20 июня, 13:42

Иран вновь закрыл Ормузский пролив из-за нарушения мирной сделки

Обложка © ТАСС / Amirhosein Khorgooi / АР

Обложка © ТАСС / Amirhosein Khorgooi / АР

Иран принял решение о закрытии Ормузского пролива, так как американская сторона нарушила мирное соглашение. Об этом сообщает центральный штаб иранских ВС «Хатам аль-Анбия», цитату приводит агентство Mehr.

«Этот первый шаг является ответом на нарушение врагом обещания, и если агрессия продолжится, будут предприняты дальнейшие шаги», — уточняется в тексте.

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Ранее были раскрыты ключевые пункты сделки США с Ираном по урану и проливу. Так, предполагается, что запасы обогащённого урана в Иране уничтожат на месте, а МАГАТЭ будет следить за этим. Тегеран открывает Ормузский пролив — никаких больше атак и сборов. Блокаду постепенно снимают, Ирану снова разрешают продавать нефть. Однако накануне, 19 июня, стало известно, что иранские власти снова закрыли пролив и приостановили переговоры с США, причиной стали удары Израиля по Ливану.

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Татьяна Миссуми
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