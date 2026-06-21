В США предрекли новую войну с Ираном

Сенатор-республиканец Линдси Грэм после встречи с Дональдом Трампом заявил, что не верит в успех переговоров с Ираном и допускает дальнейшую эскалацию вплоть до нового вооружённого конфликта.

В эфире программы Face the Nation на CBS News он отметил, что текущее дипломатическое окно между Вашингтоном и Тегераном может не привести к устойчивым договорённостям. Грэм подчеркнул, что остаётся скептически настроенным к намерениям иранской стороны и считает риск срыва переговоров высоким.

По его словам, ситуация вокруг иранской ядерной программы остаётся ключевым фактором напряжённости, а любые слабые договорённости могут лишь отсрочить новый виток конфликта. Сенатор также выразил уверенность, что регион остаётся на грани более масштабной войны, если стороны не достигнут жёстких условий соглашения.

Сегодня в Швейцарии завершилась первая встреча представителей США и Ирана. Переговоры носили технический характер и проходили при участии посредников — Катара и Пакистана. Стороны обсуждали рамочные параметры будущего соглашения, включая вопросы ядерной программы и региональной безопасности. В ходе обсуждения звучали договорённости о возможном снижении уровня обогащения урана в Иране. При этом первоначально США настаивали на более жёстком сценарии, включая вывоз ядерных материалов, однако был выбран компромиссный вариант.