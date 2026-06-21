Без фото и рукопожатий: Иран проигнорировал протокол на встрече с делегацией США

Иранская делегация на переговорах с Соединёнными Штатами в Швейцарии отказалась от совместной фотосессии и церемонии рукопожатий с американскими представителями перед началом встречи. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim.

Иранская делегация в Швейцарии отказалась рукопожатий с США на переговорах. Видео © X / xinfolive

По данным агентства, организаторы переговоров и американская сторона планировали провести символическую церемонию перед стартом четырёхсторонних переговоров, однако иранцы не приняли в этом участия. Официальной реакции из Тегерана или Вашингтона на это сообщение пока не поступало.

Ранее МИД Катара объявил о начале переговоров между США и Ираном в Швейцарии при участии Катара и Пакистана как посредников. Стартовало первое заседание комитета высокого уровня для выработки всеобъемлющего соглашения. Сформированы технические группы, которые займутся отдельными пунктами и контролем выполнения.