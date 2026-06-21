Reuters сообщил о завершении первого раунда переговоров США и Ирана

В Швейцарии завершилась первая встреча представителей США и Ирана. На ней обсуждались технические вопросы. Об этом сообщило агентство Reuters.

«Первый раунд переговоров с США в Швейцарии завершился», — говорится в публикации.

Напомним, Катар дипломатически подтвердил факт открытия двусторонних консультаций США и Иран в Швейцарии, где со-посредниками выступают Доха и Исламабад. Диалог стартовал с первого раунда на уровне высшего комитета, который займётся формированием фундамента окончательной сделки. Кроме того, уже утвержден состав технических саб-групп, в чьи задачи входит сегментирование повестки и тотальный контроль за соблюдением будущих договоренностей.