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21 июня, 15:39

Reuters сообщил о завершении первого раунда переговоров США и Ирана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

В Швейцарии завершилась первая встреча представителей США и Ирана. На ней обсуждались технические вопросы. Об этом сообщило агентство Reuters.

«Первый раунд переговоров с США в Швейцарии завершился», — говорится в публикации.

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Напомним, Катар дипломатически подтвердил факт открытия двусторонних консультаций США и Иран в Швейцарии, где со-посредниками выступают Доха и Исламабад. Диалог стартовал с первого раунда на уровне высшего комитета, который займётся формированием фундамента окончательной сделки. Кроме того, уже утвержден состав технических саб-групп, в чьи задачи входит сегментирование повестки и тотальный контроль за соблюдением будущих договоренностей.

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Вероника Бакумченко
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