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21 июня, 13:13

США и Иран договорились снизить уровень обогащения урана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mr Changezi

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mr Changezi

Соединённые Штаты и Иран договорились о снижении уровня обогащения урановых запасов Тегерана. Этой информацией в беседе с саудовским каналом Al Arabiya поделился пакистанский министр иностранных дел Исхак Дар.

Изначально, с его слов, США добивались полного вывоза ядерных материалов. Но сторонам удалось согласовать иной подход — просто уменьшить уровень обогащения. Министр уточнил, что все имеющиеся запасы иранцы продолжают держать под землёй.

Дар также отметил, что Тегеран и Вашингтон всё же смогли прийти к общему знаменателю. Обе столицы признали, что единственно верным решением проблемы остаётся дипломатический путь.

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Напомним, что в Швейцарии стартовали переговоры между США и Ираном, о начале которых официально объявил Катар. К консультациям также подключились пакистанская сторона и представители Дохи, взявшие на себя посредническую миссию. В Дохе уточнили, что начало работе дало первое заседание комитета высокого уровня. Его главная цель — подтолкнуть Вашингтон и Тегеран к выходу на всеобъемлющее и прочное соглашение. Речь идёт о тех вопросах, которые ранее уже были прописаны в меморандуме о взаимопонимании между двумя государствами.

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Юлия Сафиулина
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