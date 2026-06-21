США и Иран договорились снизить уровень обогащения урана

Напомним, что в Швейцарии стартовали переговоры между США и Ираном, о начале которых официально объявил Катар. К консультациям также подключились пакистанская сторона и представители Дохи, взявшие на себя посредническую миссию. В Дохе уточнили, что начало работе дало первое заседание комитета высокого уровня. Его главная цель — подтолкнуть Вашингтон и Тегеран к выходу на всеобъемлющее и прочное соглашение. Речь идёт о тех вопросах, которые ранее уже были прописаны в меморандуме о взаимопонимании между двумя государствами.