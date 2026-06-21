Тегеран выставил жёсткий ультиматум для открытия Ормузского пролива
Tasnim: Ормузский пролив останется закрытым до прекращения огня в Ливане
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Иран не откроет Ормузский пролив до тех пор, пока не будет установлено перемирие в Ливане и не снимут ограничения на продажу иранской нефти. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim со ссылкой на источник.
По информации собеседника агентства, непременными условиями для открытия акватории являются разморозка зарубежных активов Тегерана, полное прекращение боевых действий на всех фронтах (включая Ливан), отмена блокады и выдача разрешений на продажу нефти. При этом снятие лишь морской блокады недостаточно.
Напомним, 20 июня центральный штаб «Хатам аль-Анбия» вооружённых сил Ирана объявил о закрытии пролива из-за продолжающейся агрессии Израиля против Ливана, которая нарушает заключённый с США меморандум. Трамп заявил, что может ввести плату за проход судов через Ормузский пролив, если сделка с Ираном не будет заключена. В течение 60-дневного перемирия плата взиматься не будет, но после этого США могут начать сбор средств как возмещение за услуги по обеспечению безопасности в регионе.
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