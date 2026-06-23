Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 июня, 01:00

Трамп: Автоконцерны США начнут выпуск вооружения, включая Patriot и Tomahawk

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mason Lawrence

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mason Lawrence

Автоконцерны Соединённых Штатов начнут выпуск вооружений в рамках расширения оборонного производства. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп. По его словам, предприятия планируется задействовать для производства ракетных систем Patriot и Tomahawk, а также другой военной продукции.

Речь идёт о перепрофилировании части заводов и использовании свободных производственных мощностей гражданского сектора для выполнения оборонных заказов. В числе компаний, участвующих в обсуждении, названы General Motors и Ford. Инициатива является частью масштабного наращивания военного производства в США с привлечением промышленности вне традиционного оборонного комплекса.

«Они имеют дело с General Motors, имеют дело с Ford, но я знаю, что General Motors очень заинтересован в производстве оружия», — утверждает Трамп.

«Белые господа» дали винтовку, но чинить не научили»: В Польше взвыли от нового кредита США на $4 млрд
«Белые господа» дали винтовку, но чинить не научили»: В Польше взвыли от нового кредита США на $4 млрд

А ранее стало известно, что Дональд Трамп намерен обратиться к американским производителям вооружений с просьбой организовать выпуск ракет для Киева по лицензии в европейских странах и непосредственно на Украине. Причиной инициативы стало истощение собственных арсеналов США на фоне противостояния с Ираном. Главные сдерживающие факторы — защита прав на интеллектуальную собственность и жёсткий контроль над цепочками поставок. Детали возможных соглашений пока не раскрываются.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar