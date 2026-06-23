Очередной кредитный транш США на сумму 4 миллиарда долларов в рамках программы Foreign Military Financing (FMF) вызвал в Польше волну критики. Эксперты указывают, что за кажущейся выгодой скрывается механизм долгосрочного контроля, который делает Варшаву зависимой от американского ВПК.

Ранее Польша уже получила 15 миллиардов долларов по этой программе, потратив их на закупку вертолётов AH-64E Apache, ЗРК Patriot, РСЗО HIMARS, танков Abrams, а также истребителей F-35. Однако, как отметил политолог Максим Рева в беседе с изданием «Взгляд», каждый новый транш не решает проблему перевооружения, а подталкивает к новым закупкам и сервисным контрактам. По его словам, по факту полякам досталась роль туземцев, которым «белые господа» выдали винтовки, научили стрелять из них, но не показали, как их в случае нужды починить.

Особое недовольство вызвало отсутствие офсетных соглашений по истребителям F-35. Варшава потратила на самолёты 4,6 миллиарда долларов, однако не получила ни технологий, ни рабочих мест, ни участия в производстве. В Польше признают, что США готовы делиться только устаревшими технологиями, тогда как доступ к «начинке» F-35 остаётся закрытым.

Ранее сообщалось, что в США обсуждают размещение ядерного оружия в Польше. Речь может идти, в частности, о переброске бомбардировщиков, способных нести ЯО.