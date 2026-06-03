Польша предложила разместить у себя американскую военную базу

Польша официально обратилась к Соединённым Штатам с предложением о размещении постоянной военной базы на своей территории. Как заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, соответствующее предложение было передано главе Пентагона Питу Хегсету. Информацию об этом польский министр опубликовал в соцсети X.

В Польше на ротационной основе находится примерно 10 тысяч американских военнослужащих. 19 мая представитель Пентагона Шон Парнелл сообщил о задержке в плановой ротации этих сил. Позже президент США Дональд Трамп объявил о намерении направить в Польшу ещё 5 тысяч американских солдат, объяснив это успешным переизбранием польского президента Кароля Навроцкого, которого он поддерживал. Детали о том, какие именно подразделения будут переброшены, откуда они прибудут (из других европейских стран или нет) и будет ли это частью возобновленной ротации, не были раскрыты.