Интенсивная военная активность стран НАТО у российских границ кратно повышает риск непреднамеренных инцидентов. Об этом заявил посол России в Германии Сергей Нечаев в интервью газете «Известия». Он подчеркнул, что возобладавшая на Западе конфронтационная логика придаёт событиям опасную динамику.

По его словам, Германия форсирует перевооружение — канцлер Фридрих Мерц провозгласил приоритетом превращение бундесвера в сильнейшую армию Европы, сняв лимиты на заимствования для оборонных нужд. Германский ВПК наращивает обороты, вовлекая гражданские отрасли, а милитаризация подаётся как средство спасения экономики и сдерживания России.

Нечаев также отметил, что правящие круги ФРГ выступают за интеграцию украинской оборонки в европейский ВПК и использование опыта ВСУ для подготовки к войне с РФ, которая, по их убеждению, должна состояться на рубеже 2029–2030 годов. Дипломат призвал не недооценивать риски такой эскалации.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в статье, снятой с публикации в Politico Europe, предупредил, что прямое столкновение НАТО и России может перерасти в ядерный обмен с катастрофическими последствиями. Материал «Украина, Европа и глобальная безопасность» вышел на сайте МИД. Лавров также указал на деструктивный курс Европы и экспансию НАТО, создающие серьёзные риски для глобальной безопасности.