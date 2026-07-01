Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте «сбросил маску», публично перечислив экономические выгоды для США от европейского перевооружения. Об этом говорится в заявлении евродепутата от итальянского оппозиционного «Движения 5 звёзд» Данило Делла Валле, поступившем в РИА «Новости».

По словам Делла Валле, Рютте в интервью Financial Times продемонстрировал, кто на самом деле выигрывает от гонки вооружений. Евродепутат призвал правительство Италии на предстоящем саммите НАТО в Анкаре (7–8 июля) отклонить требования по резкому увеличению оборонных расходов и сказать «нет» европейской кредитной программе Safe, которая ляжет тяжёлым бременем на будущие поколения.

«НАТО не может превратиться в наступательный альянс, предназначенный для войны, тем самым она лишь предаст граждан своих государств-членов. В пылу подготовки к войне война действительно приближается» — заявил Делла Валле.

На саммите в Анкаре впервые состоится Форум оборонной промышленности НАТО с участием крупнейших предприятий отрасли. В повестке также — поддержка Украины, укрепление оборонного потенциала и ситуация на Ближнем Востоке.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Россия является долгосрочной угрозой для альянса и действует в сотрудничестве с Китаем, Ираном и Северной Кореей. Он признался, что мысли о России не дают ему спокойно спать. По его словам, КНР наращивает военный потенциал и к 2030 году может располагать тысячей ядерных боеголовок.