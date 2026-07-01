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1 июля, 09:30

Рютте признался, что Россия не даёт ему спать по ночам

Марк Рютте. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Марк Рютте. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью турецкому агентству Anadolu признался, что мысли о России не дают ему спокойно спать. Отвечая на вопрос о главной угрозе для альянса, он назвал Россию «долгосрочной угрозой» и заявил, что она действует в сотрудничестве с Китаем, Ираном и Северной Кореей.

«Обычно я стараюсь спать. Но если есть что-то, что не даёт мне уснуть, то это Россия» — сказал Рютте.

По его словам, КНР наращивает военный потенциал и к 2030 году может располагать тысячей ядерных боеголовок. Глава НАТО не уточнил, какие именно действия России вызывают у него беспокойство, однако подтвердил, что альянс продолжит укреплять восточный фланг.

Рютте: Нужно нарастить производство ВПК в НАТО по обе стороны Атлантики
Рютте: Нужно нарастить производство ВПК в НАТО по обе стороны Атлантики

Ранее Марк Рютте заявил, что альянс ждёт крупнейшая трансформация за всю историю. Основой для строительства «НАТО 3.0» станут вывод части сил США из Европы и передача новых военных полномочий странам ЕС.

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Александра Мышляева
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