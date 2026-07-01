Рютте признался, что Россия не даёт ему спать по ночам

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью турецкому агентству Anadolu признался, что мысли о России не дают ему спокойно спать. Отвечая на вопрос о главной угрозе для альянса, он назвал Россию «долгосрочной угрозой» и заявил, что она действует в сотрудничестве с Китаем, Ираном и Северной Кореей.

«Обычно я стараюсь спать. Но если есть что-то, что не даёт мне уснуть, то это Россия» — сказал Рютте.

По его словам, КНР наращивает военный потенциал и к 2030 году может располагать тысячей ядерных боеголовок. Глава НАТО не уточнил, какие именно действия России вызывают у него беспокойство, однако подтвердил, что альянс продолжит укреплять восточный фланг.

Ранее Марк Рютте заявил, что альянс ждёт крупнейшая трансформация за всю историю. Основой для строительства «НАТО 3.0» станут вывод части сил США из Европы и передача новых военных полномочий странам ЕС.