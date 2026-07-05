На саммите НАТО в Анкаре обсудят угрозы для Европы и судьбу Украины

Саммит НАТО в Анкаре 7–8 июля назван ключевой площадкой для обсуждения угроз и рисков для Евроатлантики. Об этом сообщил глава Управления по коммуникациям администрации турецкого президента Бурханеттин Дуран.

«На саммите в рамках концепции всестороннего подхода будут оценены шаги, предпринятые в рамках решения об увеличении бюджетов на оборону, а также усилия альянса в области сдерживания и защиты. Также на уровне лидеров в стратегическом контексте состоится обмен мнениями по темам угроз, рисков и вызовов для Евро-атлантического региона», — написал он в соцсети X.

Также будет обсуждаться ситуация на Украине и недавние события на южном фланге НАТО, указал дипломат.

Заседание Североатлантического совета на уровне глав государств и правительств проведет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 8 июля. 7 июля Эрдоган и его супруга Эмине примут лидеров стран-союзников и их супругов на приеме и ужине в президентском комплексе. В этот день также запланированы дополнительные двусторонние встречи.

Ранее постпред США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что на саммите альянса в Анкаре 7–8 июля прозвучат существенные заявления по Украине, а итоговое коммюнике удивит содержанием. По его словам, после объявлений «всё активизируется». Он также отметил, что Вашингтон сделал для Киева больше, чем любая другая страна.