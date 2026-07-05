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5 июля, 10:05

Песков призвал готовиться к провокациям Киева перед саммитом НАТО

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину для ИС «Вести» заявил о необходимости быть готовыми к возможным провокациям со стороны Киева в преддверии саммита НАТО. Отвечая на вопрос о вероятности таких действий, он отметил, что угроза провокаций существует и может реализоваться в любой момент.

«Мы должны ждать провокаций и быть бдительными в любой момент», — сказал представитель Кремля.

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Ранее постпред США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что на саммите альянса в Анкаре 7–8 июля прозвучат существенные заявления по Украине, а итоговое коммюнике удивит содержанием. По его словам, после объявлений «всё активизируется». Он также отметил, что Вашингтон сделал для Киева больше, чем любая другая страна.

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Наталья Демьянова
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