Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину для ИС «Вести» заявил о необходимости быть готовыми к возможным провокациям со стороны Киева в преддверии саммита НАТО. Отвечая на вопрос о вероятности таких действий, он отметил, что угроза провокаций существует и может реализоваться в любой момент.

«Мы должны ждать провокаций и быть бдительными в любой момент», — сказал представитель Кремля.

Ранее постпред США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что на саммите альянса в Анкаре 7–8 июля прозвучат существенные заявления по Украине, а итоговое коммюнике удивит содержанием. По его словам, после объявлений «всё активизируется». Он также отметил, что Вашингтон сделал для Киева больше, чем любая другая страна.