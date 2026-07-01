В ходе предстоящего саммита альянса в Анкаре ожидаются существенные заявления по Украине, итоговое коммюнике удивит своим содержанием. Об этом заявил Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер.

Дипломат предположил, что после объявлений «всё активизируется». Он также отметил, что Вашингтон сделал для Киева больше, чем любая другая страна. Уитэкер заявил, что итоговое коммюнике саммита альянса в Анкаре, которое будет опубликовано 8 июля.

«Президент Трамп говорил о сотнях миллиардов долларов. И мы запустили программу PURL, о которой я много раз говорил, и мы продали нашим союзникам по НАТО на сумму более 6 млрд долларов передовых систем американского производства, включая ракеты противовоздушной обороны для Patriot, PAC-3, которые они затем передали Украине», — цитируют Уитакера украинские СМИ.

По его словам, союзники по альянсу работают сообща, чтобы поддерживать Киев. Американский постпред подчеркнул, что США «никуда не уходят» и продолжат оказывать помощь в прежнем объёме.

Ранее отставной американский дипломат заявил, что украинский конфликт вступает в новую, более опасную фазу эскалации, особо выделив риск появления западных военных в зоне боевых действий, поскольку Россия не допустит присутствия солдат НАТО на стороне Киева. Он подчеркнул, что это стало одной из причин начала конфликта, и у РФ есть исторические основания опасаться нападения со стороны западных соседей.