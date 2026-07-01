Украинский конфликт вступает в новую фазу эскалации. Об этом заявил отставной американский дипломат Час Фриман в интервью YouTube-каналу.

«Сейчас мы видим, как цикл эскалации и ответной эскалации в случае с Украиной выходит на новый, более высокий уровень. И это очень опасно», — отметил он.

Особую тревогу у эксперта вызывает возможное появление западных военных в зоне СВО. Он указал, что Россия не станет закрывать глаза на солдат под флагом НАТО, воюющих на стороне Киева. Он назвал это одной из причин начала конфликта, добавив, что у РФ есть исторические поводы опасаться нападения со стороны западных соседей.

При этом Запад тоже живёт в тревоге, постоянно опасаясь нападения со стороны России. Ранее Life.ru рассказывал, что Германия и Нидерланды создали в Прибалтике военный командный центр, который будет руководить обороной, если РФ начнёт атаку.