Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 июня, 12:59

НАТО открыла командный центр в Прибалтике для обороны в случае нападения России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Германия и Нидерланды создали в Прибалтике военный командный центр в рамках подготовки к саммиту НАТО. Об этом сообщает Bloomberg.

Первый германо-голландский корпус принял командование частью обороны восточного фланга альянса от Многонационального корпуса «Северо-Восток». Церемония передачи прошла в эстонском городе Валга на границе с Латвией. Новый штаб станет тактическим центром управления подразделениями НАТО в Эстонии и Латвии. Он будет отвечать за проведение учений и оборону региона в случае конфликта.

«Добавив ещё один высокоэффективный штаб на восточный фланг НАТО, мы повысим нашу боеготовность, укрепим структуры командования и управления и усилим нашу способность сдерживать любого потенциального противника», — заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

НАТО и Киев готовят оружие для удара по авиабазам России, заявила Захарова
НАТО и Киев готовят оружие для удара по авиабазам России, заявила Захарова

Ранее стало известно, что масштабные военно-морские учения НАТО Breeze стартуют 30 июня в Чёрном море под руководством ВМС Болгарии и продлятся около месяца. Точный состав и количество сил не раскрываются. В 2025 году в учениях участвовали 14 стран, включая США, Великобританию, Турцию и Грузию, а также были задействованы корабли, авиация, морские дроны и водолазы, отрабатывалось обезвреживание мин и взаимодействие ВМС с гражданскими структурами.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Германия
  • нидерланды
  • НАТО
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar