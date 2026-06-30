НАТО открыла командный центр в Прибалтике для обороны в случае нападения России

Германия и Нидерланды создали в Прибалтике военный командный центр в рамках подготовки к саммиту НАТО. Об этом сообщает Bloomberg.

Первый германо-голландский корпус принял командование частью обороны восточного фланга альянса от Многонационального корпуса «Северо-Восток». Церемония передачи прошла в эстонском городе Валга на границе с Латвией. Новый штаб станет тактическим центром управления подразделениями НАТО в Эстонии и Латвии. Он будет отвечать за проведение учений и оборону региона в случае конфликта.

«Добавив ещё один высокоэффективный штаб на восточный фланг НАТО, мы повысим нашу боеготовность, укрепим структуры командования и управления и усилим нашу способность сдерживать любого потенциального противника», — заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

Ранее стало известно, что масштабные военно-морские учения НАТО Breeze стартуют 30 июня в Чёрном море под руководством ВМС Болгарии и продлятся около месяца. Точный состав и количество сил не раскрываются. В 2025 году в учениях участвовали 14 стран, включая США, Великобританию, Турцию и Грузию, а также были задействованы корабли, авиация, морские дроны и водолазы, отрабатывалось обезвреживание мин и взаимодействие ВМС с гражданскими структурами.