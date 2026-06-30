Масштабные военно-морские учения НАТО Breeze («Бриз») стартуют 30 июня в акватории Чёрного моря. Манёвры пройдут под руководством Военно-морских сил Болгарии и продлятся около месяца.

Точный состав участников и количество задействованных сил организаторы не раскрывают.

В 2025 году в учениях участвовали войска 14 стран, в том числе Болгарии, США, Великобритании, Франции, Италии, Турции, Румынии, Польши, Нидерландов, Бельгии, Греции, Латвии, Албании и Грузии. Тогда были задействованы военные корабли, авиация, морские беспилотники и водолазные подразделения. Участники также отрабатывали действия по обезвреживанию морских мин и взаимодействие ВМС с государственными и гражданскими структурами.

Учения Breeze проводятся ежегодно с 1996 года.

Ранее в МИД констатировали, что НАТО и киевский режим взяли курс на разработку оружия, способного массированно поражать российские авиабазы далеко за линией фронта. На официальных интернет-площадках структур альянса запущен очередной тендер на создание продвинутых систем вооружений, учитывающих боевой опыт киевского режима против России.