Киевский режим усиливает попытки втянуть НАТО в прямой вооружённый конфликт с Россией, цепляясь за иллюзию спасения на поле боя. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат подчеркнула, что Украина наращивает усилия, пытаясь воплотить в жизнь своё давнее стремление столкнуть альянс с Москвой лбами. Всё это делается в ложной надежде хоть как-то исправить собственное отчаянное положение.

«Киевский режим наращивает попытки на деле реализовать давно лелеемое им стремление столкнуть НАТО в прямом вооружённом конфликте с Россией в ложной надежде спасти своё отчаянное положение на поле боя, что также очевидным образом относится к разряду иррациональных фантазий», — указала она.

Ранее Захарова заявила, что НАТО и киевский режим взяли курс на создание вооружений для массированных ударов по российским аэродромам в глубоком тылу. Захарова обратила внимание на данные, размещённые на официальных интернет-площадках структур альянса, включая его представительство на Украине. По её словам, там запущен очередной тендер. Целью проекта является разработка продвинутых систем вооружений, при создании которых будет учтён боевой опыт киевского режима, полученный в ходе противостояния с Россией.