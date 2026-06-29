Türkiye: НАТО решит судьбу войны с Россией на июльском саммите в Анкаре

НАТО может принять решение о начале военного конфликта с Россией после предстоящего саммита в Анкаре. Об этом пишет турецкое издание Türkiye.

«Европа уже сегодня просчитывает вероятность полномасштабной войны с Россией. Эта встреча может принести весьма примечательные результаты», — говорится в публикации.

В публикации отмечается, что европейские страны уже рассматривают возможность полномасштабной войны с Россией, и в этом контексте большое значение будут иметь заявления и оценки, сделанные на саммите НАТО. Издание выражает надежду на преобладание рационального подхода.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил: ключевым результатом саммита в Анкаре станет «железная приверженность» союзников поддержке Украины. Саммит НАТО запланирован на 7–8 июля.