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Регион
29 июня, 10:08

Türkiye: НАТО решит судьбу войны с Россией на июльском саммите в Анкаре

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

НАТО может принять решение о начале военного конфликта с Россией после предстоящего саммита в Анкаре. Об этом пишет турецкое издание Türkiye.

«Европа уже сегодня просчитывает вероятность полномасштабной войны с Россией. Эта встреча может принести весьма примечательные результаты», — говорится в публикации.

В публикации отмечается, что европейские страны уже рассматривают возможность полномасштабной войны с Россией, и в этом контексте большое значение будут иметь заявления и оценки, сделанные на саммите НАТО. Издание выражает надежду на преобладание рационального подхода.

В Анкаре прошёл марш против саммита НАТО
В Анкаре прошёл марш против саммита НАТО

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил: ключевым результатом саммита в Анкаре станет «железная приверженность» союзников поддержке Украины. Саммит НАТО запланирован на 7–8 июля.

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Наталья Демьянова
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