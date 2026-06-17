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Регион
17 июня, 12:21

Рютте: Главный итог саммита НАТО в Анкаре — «железная приверженность» Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Orange Pictures

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Orange Pictures

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что ключевым результатом предстоящего саммита в Анкаре станет «железная приверженность» союзников дальнейшей поддержке Украины. Он сделал это заявление в Брюсселе накануне заседания министров обороны стран — членов альянса.

Рютте подчеркнул, что Североатлантический совет продолжит оказывать Киеву всю необходимую помощь для защиты от российской агрессии. Ожидается, что союзники согласуют новые пакеты военной поддержки.

Саммит НАТО в Анкаре запланирован на 7–8 июля. В преддверии встречи министры обороны стран альянса проведут заседание 18 июня, где также обсудят поставки оружия, тренировочные миссии и координацию действий.

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Ранее страны G7 по итогам саммита во Франции договорились расширить военную поддержку Украины, увеличив поставки ПВО, средств дальнего действия и рассмотрев вопрос о лицензиях для наращивания военного производства в стране. Также лидеры объединения пообещали помочь украинской энергетике «пережить зиму».

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Дарья Денисова
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