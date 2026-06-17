Украина — прокси, Зеленский — пудель: Царёв и Карасин оценили прогноз о «европейской войне» после саммита G7
Сенатор Карасин — об итогах саммита G7: Зеленский становится ручным пуделем
Обложка © ТАСС /THIBAULT CAMUS / POOL
Страны G7 ведут политику, которая может привести к дальнейшей эскалации конфликта на Украине вплоть до европейской войны, пишет издание Junge Welt. Эти прогнозы в беседе с Life.ru оценили бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царёв и сенатор Григорий Карасин.
Вряд ли Европейский союз прямо сейчас будет готов включиться в войну с Россией, но использовать максимально Украину как прокси для войны с РФ — это да. Они это делают и будут делать и дальше. У них конкретная цель — это перечень требований к России, и их будет много: и доступ к природным ресурсам, и контроль над ядерным вооружением, и репарации. Поэтому Россия должна быть сильной.
Член Совета Федерации Григорий Карасин считает, что итоги саммита «Большой семёрки» во Франции свидетельствуют о том, что лагерь западноевропейских государств начал «доминировать в плане формирования концепции по удушению России». И Москва должна дать этому правильные оценки и поступать соответственно.
Задачи становятся всё сложнее, но усилия по поиску здравых решений мы будем продолжать. Сейчас рано говорить, поскольку вся встреча G7 и её итоги носят пока очень общий характер. Никаких конкретных наработок нет, идут пропагандистские экзерсисы. Но это тревожный сигнал для всего международного сообщества. И самое главное, что Зеленский уже становится просто ручным пуделем в этой очень опасной для стабильности в мире игре. Пудель, похоже, нравится тем людям, которые его подкармливают деньгами, оружием и агрессивностью и будут это продолжать на протяжении видимой перспективы.
Больше уникальных материалов и расследований — читайте в разделе «Эксклюзивы» на Life.ru.