Задачи становятся всё сложнее, но усилия по поиску здравых решений мы будем продолжать. Сейчас рано говорить, поскольку вся встреча G7 и её итоги носят пока очень общий характер. Никаких конкретных наработок нет, идут пропагандистские экзерсисы. Но это тревожный сигнал для всего международного сообщества. И самое главное, что Зеленский уже становится просто ручным пуделем в этой очень опасной для стабильности в мире игре. Пудель, похоже, нравится тем людям, которые его подкармливают деньгами, оружием и агрессивностью и будут это продолжать на протяжении видимой перспективы.