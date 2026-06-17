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Регион
17 июня, 10:07

Украина — прокси, Зеленский — пудель: Царёв и Карасин оценили прогноз о «европейской войне» после саммита G7

Сенатор Карасин — об итогах саммита G7: Зеленский становится ручным пуделем

Обложка © ТАСС /THIBAULT CAMUS / POOL

Обложка © ТАСС /THIBAULT CAMUS / POOL

Страны G7 ведут политику, которая может привести к дальнейшей эскалации конфликта на Украине вплоть до европейской войны, пишет издание Junge Welt. Эти прогнозы в беседе с Life.ru оценили бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царёв и сенатор Григорий Карасин.

Вряд ли Европейский союз прямо сейчас будет готов включиться в войну с Россией, но использовать максимально Украину как прокси для войны с РФ — это да. Они это делают и будут делать и дальше. У них конкретная цель — это перечень требований к России, и их будет много: и доступ к природным ресурсам, и контроль над ядерным вооружением, и репарации. Поэтому Россия должна быть сильной.

Олег Царёв

Бывший депутат Верховной рады

Вряд ли Европейский союз прямо сейчас будет готов включиться в войну с Россией, но использовать максимально Украину как прокси для войны с РФ — это да. Они это делают и будут делать и дальше. У них конкретная цель — это перечень требований к России, и их будет много: и доступ к природным ресурсам, и контроль над ядерным вооружением, и репарации. Поэтому Россия должна быть сильной.
Вряд ли Европейский союз прямо сейчас будет готов включиться в войну с Россией, но использовать максимально Украину как прокси для войны с РФ — это да. Они это делают и будут делать и дальше. У них конкретная цель — это перечень требований к России, и их будет много: и доступ к природным ресурсам, и контроль над ядерным вооружением, и репарации. Поэтому Россия должна быть сильной.

Член Совета Федерации Григорий Карасин считает, что итоги саммита «Большой семёрки» во Франции свидетельствуют о том, что лагерь западноевропейских государств начал «доминировать в плане формирования концепции по удушению России». И Москва должна дать этому правильные оценки и поступать соответственно.

Задачи становятся всё сложнее, но усилия по поиску здравых решений мы будем продолжать. Сейчас рано говорить, поскольку вся встреча G7 и её итоги носят пока очень общий характер. Никаких конкретных наработок нет, идут пропагандистские экзерсисы. Но это тревожный сигнал для всего международного сообщества. И самое главное, что Зеленский уже становится просто ручным пуделем в этой очень опасной для стабильности в мире игре. Пудель, похоже, нравится тем людям, которые его подкармливают деньгами, оружием и агрессивностью и будут это продолжать на протяжении видимой перспективы.

Григорий Карасин

Член Совета Федерации

Задачи становятся всё сложнее, но усилия по поиску здравых решений мы будем продолжать. Сейчас рано говорить, поскольку вся встреча G7 и её итоги носят пока очень общий характер. Никаких конкретных наработок нет, идут пропагандистские экзерсисы. Но это тревожный сигнал для всего международного сообщества. И самое главное, что Зеленский уже становится просто ручным пуделем в этой очень опасной для стабильности в мире игре. Пудель, похоже, нравится тем людям, которые его подкармливают деньгами, оружием и агрессивностью и будут это продолжать на протяжении видимой перспективы.
Задачи становятся всё сложнее, но усилия по поиску здравых решений мы будем продолжать. Сейчас рано говорить, поскольку вся встреча G7 и её итоги носят пока очень общий характер. Никаких конкретных наработок нет, идут пропагандистские экзерсисы. Но это тревожный сигнал для всего международного сообщества. И самое главное, что Зеленский уже становится просто ручным пуделем в этой очень опасной для стабильности в мире игре. Пудель, похоже, нравится тем людям, которые его подкармливают деньгами, оружием и агрессивностью и будут это продолжать на протяжении видимой перспективы.

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Екатерина Хмелева
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